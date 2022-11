PARIS, 28. November 2022 /PRNewswire/ -- Die Initiative „Le Lundi C'est Veggie" („Montag ist Veggie-Tag"), die im Rahmen der Collaboration for Healthier Lives Coalition of Action (CHL) des Consumer Goods Forum von den beiden Co-Vorsitzenden Carrefour und Danone mit Unterstützung der Marken Barilla, Bel, Bonduelle, Fleury Michon, Happyvore, Labeyrie, Nutrition Santé, Savencia und Unilever durchgeführt wird, hat den renommierten „SIRIUS Award in Sustainable Collaboration" für die Förderung gesünderer und nachhaltiger Gerichte gewonnen. Diese Auszeichnung zeigt, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen den wichtigsten Akteuren ist, um eine Ernährungsumstellung zu erreichen.