Veeva Pulse Durchschnittlicher HCP-Zugriff in Europa bei 52 %, weltweit größtes Wachstum bei inhaltsgesteuertem digitalen Engagement

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Der Zugriff ist selektiv, da die meisten

HCP mit drei oder weniger Unternehmen Gespräche führen



Veeva Systems (https://www.veeva.com/eu/) (NYSE: VEEV) hat heute den ersten

Überblick über den Zugang von Fachkräften des Gesundheitswesens (HCP, Health

Care Professionals) in den wichtigsten europäischen Märkten aus dem Veeva Pulse

Field Trends Report (https://www.veeva.com/eu/pharma-biotech-field-trends/) ,

dem größten weltweiten Branchen-Benchmark seiner Art zur Einbindung von HCP,

veröffentlicht. Die Daten zeigen, dass der Zugang zu Fachkräften des

Gesundheitswesens in Europa im Durchschnitt der Länder 52 % beträgt, was auf die

zunehmende Nutzung von Videositzungen und -inhalten als Ergänzung zu

persönlichen Terminen zurückzuführen ist.



Diese neuen Ergebnisse verdeutlichen den Einfluss der Digitalisierung, da ein

Drittel der HCP mit Zugang nun neben persönlichen Gesprächen auch per Video

kommunizieren. Es hat sich gezeigt, dass die Hinzunahme von Videokonferenzen die

Dauer und Häufigkeit der Termine erhöht, was zu einem sinnvolleren Dialog führt.

Diese Kombination aus Reichweite, bevorzugtem Kanal und Effektivität ist umso

wichtiger, als 65 % der HCP mit Zugang ihr Engagement auf drei Unternehmen oder

weniger beschränken.