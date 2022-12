Wechsel an der Spitze des Media-Teams bei Unilever in Deutschland, Österreich und der Schweiz / Arne Kirchem geht nach über 35 Jahren bei Unilever in den Ruhestand (FOTO)

Hamburg (ots) - Arne Kirchem, Media-Direktor bei Unilever mit Verantwortung für

die Regionen DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) und Skandinavien, wird zum

31. März 2023 nach über 35 Jahren bei Unilever in den Ruhestand gehen. Arne

Kirchem war seit 1987 in verschiedenen Rollen in den Bereichen Verkauf,

Marketing und Trade Marketing für das Unternehmen in DACH tätig. Dabei baute er

eine der ersten Category Management-Abteilungen auf, war Verkaufschef für den

Bereich Körperpflege und Wasch-Putz-Reinigungsmittel und leitete das Marketing

im Geschäftsbereich Margarine und Dressings. Seit 2014 verantwortet er das

Media-Geschäft.



Seit Mitte 2022 agiert Unilever in einer neuen, auf die Kategorien

ausgerichteten Konzernstruktur. Die einzelnen Kategorien des Unternehmens stehen

noch stärker im Fokus und werden als Business Groups mit End-to-End

Verantwortung geführt. Gleichzeitig kann das Unternehmen weiterhin von seiner

globalen Größe und Expertise profitieren. Die zentralen Media-Aufgaben werden in

diesem Kontext weiterhin Unternehmens-übergreifend wahrgenommen, wobei sich

diese künftig auf ein Team verteilen.