Rund 595 300 Haushalte erhielten Ende vergangenen Jahres Wohngeld

WIESBADEN (dpa-AFX) - Ende vergangenen Jahres haben rund 595 300 Haushalte in Deutschland Wohngeld bezogen. Das entsprach 1,5 Prozent aller privaten Hauptwohnsitzhaushalte, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr gingen die Zahlen um 3,7 Prozent zurück. 2020 hatten noch rund 618 200 Haushalte diesen staatlichen Zuschuss erhalten. Aufgrund einer Reform der Ampel-Regierung sollen ab dem kommenden Jahr allerdings deutlich mehr Berechtigte die Zulage bekommen.

Beim Blick auf die einzelnen Bundesländer werden Unterschiede deutlich: Mit einem Anteil von 2,6 Prozent waren die Haushalte in Mecklenburg-Vorpommern Ende 2021 am häufigsten auf Wohngeld angewiesen. Am geringsten war der Anteil in Bayern mit 0,9 Prozent.