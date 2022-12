Aus Branchensicht könnte der Ölsektor am Montag von deutlich gestiegenen Ölpreisen profitieren. Zuvor hatten die G7-Industrienationen eine Preisobergrenze von 60 US-Dollar je Barrel für russisches Öl eingeführt und das Ölkartell OPEC+ keine neuen Produktionskürzungen angekündigt. So verbuchten die Aktien von Chevron , ExxonMobil und ConocoPhillips im vorbörslichen Handel Kursgewinne zwischen 0,8 und 1,3 Prozent.

Die Papiere von Tesla sackten vorbörslich um 2,6 Prozent ab. Der Elektroauto-Hersteller plant Kreisen zufolge, die Produktion in seinem Werk in Shanghai zu senken. Dies sei das jüngste Anzeichen dafür, dass die Nachfrage in China nicht den Erwartungen entspreche, hieß es. Geschätzt wird, dass die Produktion um etwa 20 Prozent der Kapazität im Oktober und November reduziert werden soll. Die Produktionskürzungen sollen den Angaben zufolge noch in dieser Woche in Kraft treten./edh/nas