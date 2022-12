Finanzunternehmer Artan Qelaj aus Zürich Privatmärkte boomen, doch der Zugang ist nicht immer einfach

Zürich (ots) - Die Privatmärkte laufen so gut wie selten zuvor - doch in Private

Equity & Co. zu investieren gestaltet sich häufig schwierig. Finanzspezialisten

wie Artan Qelaj aus Zürich schaffen Abhilfe.



Die Privatmärkte haben in den vergangenen zehn Jahren einen Boom erlebt, der

seinesgleichen sucht. Aufgrund niedriger Ertragserwartungen in den meisten

herkömmlichen, öffentlichen Assetklassen mussten Anleger ihren Blickwinkel

erweitern, um alternative Renditequellen zu finden. Im vergangenen Jahr hat das

makroökonomische Klima jedoch unter diversen Negativeinflüssen gelitten, die von

steigenden Inflationsraten und Zinssätzen bis hin zu geopolitischen Bedrohungen

reichten. Doch obwohl sich die Anleger infolgedessen in einem merklich

schwierigeren Umfeld bewegen, sind die Aussichten für die alternativen Assets

unbenommen gut. Zur Veranschaulichung der Perspektiven bedient sich der Zürcher

Finanzunternehmer Artan Qelaj aktueller Zahlen des auf alternative Anlagen

spezialisierten Datenanalyseunternehmens Preqin. Dessen Prognose zufolge wird

sich das investierte Kapital in den privaten Märkten in den nächsten fünf Jahren

sogar fast verdoppeln: Der Bericht "Future of Alternatives 2027" sagt einen

Anstieg des weltweit verwalteten Vermögens von 9,3 Billionen US-Dollar Ende 2021

auf 18,3 Billionen US-Dollar bis Ende 2027 voraus.