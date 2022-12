CAMELOT erhält Best of Consulting Award für organisatorisches Transformationsprojekt bei Takeda

Mannheim (ots) - Der Beratungsspezialist CAMELOT Management Consultants wurde

zum wiederholten Mal von der WirtschaftsWoche mit dem renommierten Best of

Consulting Award ausgezeichnet. Dieses Jahr erfolgte die Prämierung in der

Kategorie Organisation aufgrund überragender Beratungsleistungen für den Kunden

Takeda.



CAMELOT half Takeda, seiner Mission eines datengesteuerten Unternehmens ein

Stück näher zu kommen. Kern der Mission ist das Sicherstellen qualitativ

hochwertiger und vertrauenswürdiger Stammdaten. Ein exzellentes und in enger

Zusammenarbeit mit dem Kunden durchgeführtes Transformationsmanagement stellte

den nachhaltigen Erfolg der wichtigen globalen Stammdateninitiative sicher. Das

Transformationsprojekt überzeugte die hochkarätig besetzte Jury der

WirtschaftsWoche in den Dimensionen Kreativität und Methodik, Kommunikation,

Realitätswirkung und Kundenzufriedenheit.