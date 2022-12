Marcel Torney, unser smallCAP Champions-Experte, übertitelt seine Antwort auf unsere Frage, mit welchen Rücksetzern am Aktienmarkt er jetzt rechne, mit "Keine Angst vor einem (möglichen) Crash!"

Torney begründet seine steile These wie folgt: "Das Thema Crash wird derzeit inflationär bemüht. Dass er in 2023 kommen wird, ist offenkundig unausweichlich; zumindest scheint sich diese Meinung in den Analysten-Prognosen immer mehr durchzusetzen. Bei dem einen oder anderen Anleger dürften mit den düsteren Prognosen Ängste geschürt werden. Man sollte allerdings eher pragmatisch an die Sache herangehen. Selbst, wenn ein Crash kommen sollte, würde er Anlegern und Investoren, die mit Ruhe und Übersicht agieren, auch immer Chancen bieten. Unter Einhaltung einiger, einfacher Regeln lässt sich mit einem Crash außerdem recht gut umgehen“, so Marcel Torney. Tipp: Marcel bietet seinen smallCAP Champions-Dienst zum Start hier mit 30 Prozent Kennenlern-Rabatt an.