BAUER legt Einzelheiten zur Kapitalerhöhung fest - Impairments und Abwicklungsthemen führen zu erheblicher Guidance-Senkung

BAUER hat jüngst die Einzelheiten zur angekündigten Kapitalerhöhung vermeldet. Darüber gab das Unternehmen gestern aufgrund notwendiger Abwertungen von Vermögenswerten und der Abwicklung von Tochterfirmen eine umfassende Gewinnwarnung bekannt.



Bezugspreis von 6,00 Euro je neuer Aktie: Auf der außerordentlichen HV am 18. November stimmten die Aktionäre für eine Erhöhung des Grundkapitals durch Ausgabe von bis zu rund 17,4 Mio. neuen Aktien unter Gewährung des Bezugsrechts. Das Bezugsverhältnis beträgt 3:2 und der Bezugspreis wurde auf 6,00 Euro je neuer Aktie festgelegt. Auf Seiten der Hauptaktionäre hat die mit aktuell 30% beteiligte Doblinger Beteiligung GmbH bereits ihre Bereitschaft bekundet, sich in wesentlichem Umfang an der Kapitalerhöhung zu beteiligen. Darüber hinaus verpflichtete sich über eine Zeichnungs- und Erwerbsvereinbarung die ihr nahestehende SD Thesaurus GmbH, an der Frau Sabine Doblinger maßgeblich beteiligt ist, alle nicht von anderen Aktionären bezogenen neuen Aktien zum Bezugspreis bis zu einem Maximalbetrag i.H.v. von 70 Mio. Euro zu erwerben. Nach jetzigem Kenntnisstand wird sich die Familie Bauer (Anteil: 36,0%) nicht an der KE beteiligen. Die Bezugsfrist soll am 22. Dezember 2022 beginnen und am 12. Januar 2023 enden, sodass die Platzierung der Aktien voraussichtlich noch im Januar 2023 erfolgen kann.



Transformation des Bausegments und Schuldenabbau stehen im Vordergrund: Einen Erfolg der Kapitalmaßnahme erachten wir aufgrund der umfassenden Verpflichtungen vonseiten des Großaktionärs Doblinger als weitestgehend gesichert. Zugleich ist dieser u.E. angesichts des hohen Verschuldungsgrades (Net Debt/EBITDA 2022e: 4,6x) und der beim Konsortialkredit (Volumen: 390 Mio. Euro) einzuhaltenden Covenants (Net Debt/EBITDA: < 3,25x; EK-Quote: > 25,0%) eine wesentliche Voraussetzung, um die Gesellschaft kurzfristig vor Turbulenzen zu bewahren. Die Mittel der KE dürften somit vollständig in den Schuldenabbau fließen. Die Neuausrichtung des nach wie vor defizitären Segments Bau (EBIT 9M/22: -13,4 Mio. Euro) sollte hingegen wenig cash-intensiv sein. Hierbei plant BAUER die Reduktion von aktuell 24 auf 14 Auslandstöchter bis Ende 2023. Auf die betroffenen Einheiten entfiel zuletzt ein Jahresumsatz von rund 150 Mio. Euro sowie ein operativer Verlust von 25 bis 30 Mio. Euro. Der Rückzug dürfte überwiegend durch den Verkauf der Assets erfolgen, die Buchwerte bezifferte der CFO auf 70 bis 80 Mio. Euro.



Rating: Halten

Analyst:

Kursziel: 10,00 Euro