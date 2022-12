Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen massiv anhebt mit Riesen-Schritten (vier 0,75%-Anhebungen in Folge) - und die ebenfalls durch die Fed und andere Notenbanken aufgeblase Asset-Blase (Explosion der Vermögenspreise) nicht kollabiert? Teilweise hat es diesen Kollaps gegeben: Hoffnungs-Aktien (unprofitbale Tech-Unternehmen; Meme-Aktien) sind abgestürzt, Kryptos crashten - aber noch ist wenig Stress im Gesamt-System. Bleibt das so? Das Risiko aber bleibt: was passiert am US-Immobilienmarkt, dessen Größe System-relevant ist? Die Märkte vor den Inflations-Daten am Dienstag und der US-Zinsentscheidung am Mittwoch leicht positiv, aber ohne dynamische Erholung nach den Verlusten seit Monatsanfang. Die Weichen werden erst nächste Woche gestellt..

Hinweise aus Video:

1. Unterstützt China Russland im Ukraine-Krieg? Mysteriöse Flüge

2. Ohne EZB: Europa benötigt 500 Milliarden Euro für Anleihemarkt

Das Video "Die Fed und die Asset-Blase - wann kommt der Knall?" sehen Sie hier..