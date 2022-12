Wieder Blockaden von Klima-Aktivisten in Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben am Montagmorgen wieder wichtige Autobahnauffahrten in Berlin blockiert. Die Polizei war an sechs Orten im Einsatz, die bis zum späten Vormittag erst zum Teil geräumt waren. Wieder wurden Forderungen nach schärferen Mitteln gegen die Proteste laut. Die Gewerkschaft der Polizei plädierte für die Option eines Gewahrsams von bis zu sieben Tagen.

Die "Letzte Generation" demonstriert seit knapp einem Jahr fast täglich für eine radikale Klimawende - mit Blockadeaktionen auf Straßen, wo sich Aktivisten auf der Fahrbahn festkleben, aber auch in Museen, Fußballstadien, Ministerien und auf den Rollfeldern von Flughäfen. Die Gruppe selbst berichtete am Montag, man habe in Berlin an fünf Orten Auffahrten blockiert; zudem habe sich ein 72 Jahre alter Mann auf einer Schilderbrücke über eine Autobahn festgekettet.