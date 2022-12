enomyc findet Käufer für MagForce AG (FOTO)

Hamburg (ots) - enomyc, eine der führenden Unternehmensberatungen für denMittelstand, hat die Investorensuche für das insolventeMedizintechnikunternehmen MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5) erfolgreichabgeschlossen. Der Geschäftsbetrieb des im Bereich der Nanomedizin forschendenUnternehmens wird an eine ausländische Unternehmensgruppe veräußert."Der strukturierte Investorenprozess, den wir bei MagForce durchgeführt haben,stand wegen der angespannten finanziellen Lage des Unternehmens unter großemZeitdruck", erläutert Robert Neufeld, Partner und Projektverantwortlicher beienomyc. "Außerdem gibt es für hoch spezialisierte Unternehmen wie MagForce nureine begrenzte Zahl potenzieller Käufer. Umso mehr freuen wir uns, dass derInsolvenzverwalter die Verhandlungen jetzt erfolgreich beendet hat."Durch die Veräußerung gebe es die Möglichkeit, die von MagForce entwickelte undpatentierte Nanopartikel-Technologie weiterzuentwickeln und auf dem Markt zuetablieren, so der verantwortliche Projektleiter bei enomyc, Dr. Tim Bauer. DerInsolvenzverwalter und Rechtsanwalt Rüdiger Wienberg (hww hermann wienbergwilhelm) hat die Verkaufsverhandlungen mit seinem Team um Rechtsanwalt ChristianOtto unter hohem Zeitdruck durchgeführt. Der abgeschlossene Verkauf umfasstunter anderem die Anwendung der NanoTherm-Therapie für die Behandlung bestimmterTumore sowie die im Rahmen der NanoTherm-Therapie verwendeten Nanopartikel.Über enomyc:enomyc ist eine europaweit tätige Beratung für mittelständische Unternehmen undwurde 2003 mit einer klaren Mission gegründet: Ein krisensicheres, nachhaltigesund leistungsstarkes Wachstum von Unternehmen im Digitalzeitalter zu fördern.Inzwischen ist enomyc eine der führenden Unternehmensberatungen für denMittelstand mit Standorten in Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main, Düsseldorf,Stuttgart, München und Paris.Seit der Gründung im Jahr 2003 hat enomyc Klienten in mehr als 1.200 Projektenerfolgreich begleitet und wurde seit 2014 neunmal in Folge als "Beste Berater"(brand eins), seit 2017 sechsmal mit dem TOP CONSULTANT Award sowie 2020 von derWirtschaftsWoche als Deutschlands beste Unternehmensberater ausgezeichnet.Pressekontakt:Cathleen Möbius, Head of MarketingM +49 162 2544 592T +49 40 300359-77Neuer Wall 5720354 Hamburgmailto:moebius@enomyc.comhttp://www.enomyc.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/164573/5393049OTS: enomyc

