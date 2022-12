Aufgrund der nicht ganz so starken Zinspolitik der US-Notenbank erzielten viele Aktien im November eine Outperformance. "Unsere Indikatoren für den globalen Zyklus haben noch keinen Tiefpunkt signalisiert, aber unsere taktischen Indikatoren sind positiv, was darauf hindeutet, dass Anleger den Umfang ihrer defensiven Positionen reduzieren sollten", so die Analysten der Bank of America (BofA). Die Investmentbank befürchtet, dass diese Aktien künftig wieder schlechter performen als der MSCI World Index, wenn die Dynamik wieder verpufft.

Erste Hinweise könnten die heute erscheinenden US-Inflationsdaten geben. Diese spielen eine wichtige Rolle beim morgigen Zinsentscheid der Federale Reserve (Fed). Die entscheidende Frage bleibt: Gelingt es der Fed die Inflation einzudämmen?