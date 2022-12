Bei den Einzelwerten im Dax setzten sich die Aktien von Merck KGaA an die Spitze mit einem Plus von zwei Prozent. Sie profitierten von einer Kaufempfehlung der Bank UBS, die sich vor allem für die Sparte LifeScience des Pharma- und Chemiekonzerns optimistisch zeigte.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Freude der Anleger über den nachlassenden Inflationsdruck in den USA hat nicht lange gewährt. Am deutschen Aktienmarkt haben Dax & Co am Mittwoch vor der Fed-Zinsentscheidung wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Gegen Mittag verlor der Leitindex Dax 0,7 Prozent auf 14 396 Zähler. Damit ist ein Teil der Gewinne vom Vortag wieder abgeschmolzen.

