Eine sich abzeichnende Rezession bei den Unternehmensgewinnen "könnte an sich ähnlich verlaufen wie 2008/2009", zitiert Bloomberg Wilson aus einer Notiz. Das könnte ein neues Börsentief auslösen, das "viel schlimmer ist als das, was die meisten Anleger erwarten", so der Analyst weiter.

"Unser Rat: Gehen Sie nicht davon aus, dass der Markt diese Art von Ergebnis einpreist, bis es tatsächlich eintritt", schreibt Wilson.