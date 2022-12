Zum Jahresende meldet die Zinngesellschaft First Tin (WKN A3CWWW / SYM 1SN) einen starken Auftakt der Tiefenbohrungen in die Dreiberg-Mineralisierung ihres Tellerhäuser-Projekts im Erzgebirge!

Auf dem von der 100%igen First Tin-Tochter Saxore Bergbau GmbH betriebenen Projekt hatte man zwei Bohrungen abgeteuft, mit denen die Ergebnisse historischer Bohrungen aus den 1970er Jahren bestätigen werden sollen, die in der Tiefe und im Streichen der bekannten Ressourcen des Tellerhäuser-Projekts auf hochgradige Zinnmineralisierung gestoßen waren. Ziel der Bohrungen war es darüber hinaus, die Ressourcen der Kategorie „angezeigt“ auf Tellerhäuser auszuweiten.

Die zwei Bereiche, die First Tin untersuchte, lagen in Tiefen zwischen 800 und 900 Metern unter der Oberfläche und etwa 3.000 bis 4.000 Meter entlang des Streichens des Gebiets der angezeigten Ressourcen Hämmerlein sowie zwischen 1.000 und 2.000 Meter im Streichen vom Ressourcengebiet Dreiberg entfernt.

Beide Bohrungen waren erfolgreich und durchschnitten die anvisierte Skarnzone, wobei signifikante Vererzungsabschnitte nachgewiesen wurden. So erbrachte das Bohrloch SAXDRE25 ab 805,7 Metern Bohrtiefe 1,5 Meter mit 0,75% Zinn, 1% Zink und 33 ppm Indium. Davon enthielten 0,6 Meter sogar 1,43% Zinn, 1,99% Zink und 62 ppm Indium (ab 806 Meter Tiefe)!

Hinzu kam das Bohrloch SAXDRE34, das ab 887 Meter Bohrtiefe 3,85 Meter mit 0,63% Zinn, 1,29% Zink und 58 ppm Indium aufwies. 1,35 Meter dieser Bohrung enthielten sogar 1,49% Zinn, 0,78% Zink und 122 ppm Indium (ab 887,75 Meter Bohrtiefe).

Damit sind die historischen Wismut-Bohrergebnisse aus den 1970er Jahren bestätigt, sodass die heutigen Resultate die Grundlage der weiteren, zur Ausweitung der angezeigten Ressourcen geplanten auf Tellerhäuser bilden können!

Wie First Tins CEO Thomas Bünger erklärte, habe man mit den jetzt veröffentlichten Ergebnissen ein größeres Vertrauen in die hochgradige Tiefenvererzung gewonnen und erwarte, so der ehemalige Aurubis-COO weiter, die Ergebnisse der nächsten zwei Bohrungen dann schon im Januar.

Fazit: Kurz vor Ende des Jahres kann First Tin mit unserer Ansicht nach sehr ermutigende, ersten Bohrergebnissen aus der Tellerhäuser-Tiefe aufwarten. Wir betrachten dies als gelungenen Auftakt in ein spannendes Bohrprogramm, an dessen Ende dann hoffentlich eine erhöhte, angezeigte Ressource steht.

