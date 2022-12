DAX – Ruhiger Jahresausklang

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und nur noch wenige Handelstage stehen zur Verfügung um doch noch einen einigermaßen versöhnlichen Jahresausklang zu generieren. Die vergangene Handelswoche zeichnete sich bereits durch deutlich rückläufige Umsätze aus. Am Freitag wurde dann auch noch ein Doji (Eröffnungs- und Schlusskurs auf einem Niveau) hinterlassen. Dieses Zeichen für Unsicherheit bei den Marktteilnehmern ist vor Feiertagen nicht ungewöhnlich und sollte daher an dieser Stelle nicht überbewertet werden. Auch in den kommenden Handelstagen sollte keine größere Änderung der aktuellen Lage erwartet werden. Nach der Statistik ist danach zunächst mit einer uneinheitlichen Jahreseröffnung zu rechnen. Die erste Jahreshälfte würde dann recht freundlich verlaufen. Diese Statistik ist natürlich wie immer nur in Verbindung mit der aktuellen technischen Lage zu verstehen (siehe Jahresausblick vom November). Ich wünsche meinen Lesern an dieser Stelle einen guten Start ins neue Jahr und denken Sie bitte auch an die, die nicht an der Börse tätig sein können und um Ihr Essen bangen müssen.

