Labrador Uranium kündigt Wechsel in der Geschäftsführung an

Toronto, ON, 03. Januar 2023 - Labrador Uranium Inc. ("LUR", "Labrador Uranium" oder "das Unternehmen") (CSE: LUR, OTCQB: LURAF, FRA: EI1 - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/labrador-uraniu ... ) gibt bekannt, dass Stephen Keith mit Wirkung vom 1. Januar 2023 von seiner Rolle als Chief Executive Officer des Unternehmens zurückgetreten ist und Philip Williams, Executive Chairman, die Rolle des Interim Chief Executive Officer übernommen hat. Das Board of Directors von LUR beabsichtigt, einen umfassenden Suchprozess einzuleiten, um einen dauerhaften Chief Executive Officer zu finden.

Philip Williams, Executive Chairman und Interims-CEO von LUR, kommentierte: "Im Namen des Labrador Uranium-Teams möchte ich Stephen für seinen Beitrag zum Unternehmen danken und ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen wünschen."

Herr Williams fuhr fort: "Obwohl meine Rolle als CEO nur vorübergehend ist, bis der richtige Kandidat für die Nachfolge Stephens gefunden ist, übernehme ich die Position mit Begeisterung, da ich die enorme Chance erkenne, die LUR hat, sowohl die historischen Uran- und Vanadium-Mineralressourcen auf dem Projekt zu verifizieren, als auch potenziell neue Entdeckungen zu machen. Diese Kombination aus historischen Mineralressourcen im Boden und Explorationspotenzial auf Bezirksebene hebt LUR meiner Meinung nach von seiner Vergleichsgruppe ab, wird aber derzeit vom Markt nicht in vollem Umfang gewürdigt. Unter Stephens Führung wuchs LUR in kurzer Zeit von einer Idee zu einem börsennotierten Unternehmen heran, das ein erfahrenes und talentiertes technisches Team für sich gewinnen konnte, das allesamt im Unternehmen verbleibt, und das ein ehrgeiziges Feldprogramm für 2022 durchführte. Das Unternehmen ist für sein Explorationsprogramm 2023 gut finanziert, das auf den Ergebnissen des letzten Jahres aufbauen und die enorme Menge an Daten, die auf dem sehr großen Projektgebiet gesammelt wurden, nutzen wird."

Über Labrador Uranium Inc.

Labrador Uranium beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Uranprojekten in Labrador, Kanada, und verfügt über eine dominante Landposition mit 52 Mineralkonzessionen, die sich über 152.825 ha im produktiven Central Mineral Belt (CMB") in Zentral-Labrador und das Notakwanon-Projekt in Nord-Labrador erstrecken. Derzeit treibt das Unternehmen das CMB-Projekt auf Distriktbasis voran, das die Lagerstätte Moran Lake und das Projekt Mustang Lake umfasst. Das CMB-Projektgebiet umgibt mehrere bekannte Uranvorkommen, einschließlich der Lagerstätte Michelin von Paladin Energy, in der bereits umfangreiche Explorationsarbeiten durchgeführt wurden, sowie zahlreiche Vorkommen von Uran-, Kupfer- und IOCG-artigen Mineralisierungen.