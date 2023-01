FSD Pharma nimmt an der diesjährigen 41. J.P. Morgan Healthcare Conference 2023 teil.

Toronto, 6. Januar 2023 -- FSD Pharma Inc. (NASDAQ: HUGE) (CSE: HUGE) (FWB: 0K9A) („FSD Pharma“ oder das „Unternehmen“), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich dem Aufbau eines Portfolios von innovativen Vermögenswerten und Biotech-Lösungen zur Bekämpfung von Erkrankungen widmet, die weltweit Millionen von Menschen betreffen, hat heute bekannt gegeben, dass die Geschäftsführung an der diesjährigen 41. J.P. Morgan Healthcare Conference teilnimmt, die vom 9. bis 12. Januar 2023 in San Francisco, Kalifornien, stattfindet. Die J.P. Morgan Healthcare Conference ist das größte und informativste Symposium der Branche für Investitionen im Gesundheitswesen, das weltweit führende Unternehmen der Branche, aufstrebende, schnell wachsende Unternehmen, innovative Technologieentwickler und Mitglieder der Investment-Community zusammenbringt.

Dr. Lakshmi P. Kotra, Director bei FSD Pharma und Chief Executive Officer der hundertprozentigen Tochtergesellschaft Lucid Psycheceuticals, und Zeeshan Saeed, Gründer und President von FSD Pharma, werden während der Konferenz anwesend sein und für persönliche Gespräche zur Verfügung stehen.

Über FSD Pharma

FSD Pharma Inc. ist ein Biotechnologie-Unternehmen mit drei Arzneimittelkandidaten in verschiedenen Entwicklungsphasen. FSD BioSciences, Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, konzentriert sich auf die pharmazeutische Forschung und Entwicklung seiner Hauptverbindung FSD201, eine eigens entwickelte ultramikronisierte PEA-(Palmitoylethylamin) -Formulierung zur Behandlung von Entzündungskrankheiten. Lucid Psycheceuticals Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung seiner wichtigsten Verbindungen, Lucid-Psych und Lucid-MS. Lucid-Psych ist eine Molekülverbindung, die für die mögliche Behandlung von psychischen Störungen identifiziert wurde. Lucid-MS ist eine Molekülverbindung, die für die potenzielle Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen identifiziert wurde.

