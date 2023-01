FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Für die zwei Autozulieferer-Aktien Vitesco und Valeo geht es am Dienstag in gegensätzliche Richtungen: Ausschlaggebend dafür sind unterschiedliche Empfehlungen der US-Bank Goldman Sachs, die Vitesco zum Kauf empfahl, Valeo aber umgekehrt auf "Neutral" abstufte.

So rückten die im deutschen Nebenwerteindex SDax notierten Vitesco-Papiere zeitweise an das Rekordhoch heran, das sie im September 2021 an ihrem ersten Börsentag mit 66,88 Euro erreicht hatten. Zuletzt gewannen sie noch 2,7 Prozent auf 62,15 Euro.