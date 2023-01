Großauftrag Sopra Steria stattet alle Integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstellen im Freistaat Bayern mit neuem Einsatzleitsystem aus (FOTO)

Hamburg (ots) - Sopra Steria führt für alle 26 Integrierten Leitstellen im

Freistaat Bayern das Einsatzleitsystem IGNIS-Plus ein. Das

Technologieunternehmen mit anerkannter Expertise in den Geschäftsfeldern

Consulting, Digital Services und Softwareentwicklung erhielt den Zuschlag im

Rahmen einer europaweiten Ausschreibung des Freistaats Bayern.



Der Freistaat Bayern hatte unter der Referenz "ELS 2020" einen neuen

Rahmenvertrag für die Lieferung von Hard- und Softwarekomponenten für alle

Integrierten Leitstellen der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr in Bayern

ausgeschrieben. Sopra Steria setzte sich im Bieterverfahren gegen die übrigen

Anbieter durch und wird sein modernes Einsatzleitsystem IGNIS-Plus in insgesamt

26 Integrierten Leitstellen, einer Feuerwehr-Einsatzzentrale, drei sogenannten

Notleitstellen und in der Lehrleitstelle an der Staatlichen Feuerwehrschule

Geretsried im Freistaat Bayern einführen. Die Integrierten Leitstellen, die die

Hilfeersuchen des europaweiten Notrufs 112 entgegennehmen und den Rettungsdienst

sowie die Feuerwehren in Bayern disponieren und alarmieren, werden damit

technologisch auf den neuesten Stand gebracht und auf neue Anforderungen

vorbereitet.