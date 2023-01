JPMORGAN stuft British American Tobacco auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Branchendaten von recht robusten Quellen zeigten, dass der Monat Dezember für den Tabakhersteller wohl nicht so schlecht gelaufen sei wie befürchtet, schrieb Analyst Jared Dinges in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2023 / 14:41 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2023 / 14:41 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die British American Tobacco Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,73 % und einem Kurs von 35,85EUR gehandelt.