BERLIN (dpa-AFX) - Für Supermarktkunden und viele Landwirte sind es schwierige Zeiten: Bei der Lebensmittelproduktion sollen bessere Bedingungen in den Ställen und mehr Naturschutz auf den Feldern kommen. Doch das bedeutet Mehrkosten, und das ausgerechnet inmitten der hohen Inflation. Eine verbreitete Kaufzurückhaltung bei teureren Produkte bremst nach Branchenangaben gerade schon einen schnelleren Wandel zu mehr Bio-Landwirtschaft. Bundesagrarminister Cem Özdemir setzt aber darauf, dass sich mehr Nachhaltigkeit auch lohnen soll.

"Die Zeiten waren schon mal leichter für die Transformation der Landwirtschaft", sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Berlin. Da sind angespannte Agrarmärkte und zahlreiche Preissprünge infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Entlastungspakete sollen Härten vor allem bei teurerer Energie abfedern. Komplett ungeschehen machen ließen sich die Folgen aber nicht. "Die Preissteigerungen haben einen Namen: Wladimir Putin", sagte Özdemir mit Blick auf den russischen Präsidenten. Die weiteren Agrarperspektiven sind auch Thema der Messe Grüne Woche, die an diesem Freitag wieder in Berlin ihre Tore öffnet.