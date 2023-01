WASHINGTON - In den USA geht die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erneut gesunken. In der vergangenen Woche gingen die Erstanträge deutlich um 15 000 auf 190 000 zurück, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Der Wert liegt damit erstmals seit vergangenen September unter der Markt von 200 000, was auf eine weiter robuste Lage auf dem US-Arbeitsmarkt hindeutet.

PHILADELPHIA - Das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia hat sich im Januar deutlicher verbessert als erwartet. Der Indikator für die Industrie (Philly-Fed-Index) stieg um 4,8 Punkte auf minus 8,9 Zähler, wie die regionale Zentralbank am Donnerstag in Philadelphia mitteilte. Bankökonomen hatten im Schnitt mit minus 11,0 Punkten gerechnet.

USA: Baubeginne und -genehmigungen geben nach



WASHINGTON - Der US-Häusermarkt entwickelt sich weiter eher schwach. Im Dezember ging sowohl die Zahl der begonnenen Neubauten als auch der Genehmigungen für neue Häuser zurück. Die Zahl der Baugenehmigungen fiel um 1,6 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Ökonomen hatten im Schnitt hingegen einen Anstieg um 1,0 Prozent erwartet.

Eurozone: Leistungsbilanz nach Reihe von Defiziten wieder mit Überschuss

FRANKFURT - Die Leistungsbilanz der Eurozone hat im November nach einer Reihe von Defiziten wieder einen Überschuss ausgewiesen. Der Überschuss betrug 13,6 Milliarden Euro, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Im Vormonat hatte es noch ein Defizit von 0,5 Milliarden Euro gegeben.

DAVOS/EZB-Präsidentin Lagarde: Inflation weiter 'viel zu hoch'

DAVOS/FRANKFURT - Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat die Inflation in der Eurozone trotz des jüngsten Rückgangs und einer Reihe von Zinserhöhungen als nach wie vor "viel zu hoch" bezeichnet. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos machte Lagarde am Donnerstag deutlich, dass die Notenbank beim Kampf gegen die Teuerung weiter "auf Kurs" bleiben müsse.

Norwegens Notenbank signalisiert Zinserhöhung im März - Leitzins nun unverändert

OSLO - Die Notenbank von Norwegen hat im Kampf gegen die hohe Inflation wie erwartet eine Pause eingelegt und den Leitzins unverändert belassen. Der Leitzins bleibe bei 2,75 Prozent, teilte die Zentralbank am Donnerstag mit. Analysten hatten mit dieser Entscheidung überwiegend gerechnet. Allerdings machte Notenbankpräsidentin Ida Wolden Bache in einer Stellungnahme deutlich, dass bei der nächsten Zinssitzung im März eine weitere Zinserhöhung "sehr wahrscheinlich" sei.