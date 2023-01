EMX Royalty Corporation (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX; Frankfurt: 6E9) meldet Fortschritte auf der Royalty-Konzession Diablillos in Argentinien. Das Silber-Gold-Projekt Diablillos wird von AbraSilver Resource Corp. (TSX-V: ABRA; OTCQX: ABBRF) entwickelt. Die Beteiligung von EMX am Konzessionsgebiet besteht aus einer NSR-Lizenzgebühr in Höhe von 1 % und einer Vorproduktionszahlung. Die an EMX zu entrichtenden Lizenzgebühren- und Zahlungsverpflichtungen ergeben sich aus einem Abkommen, das ursprünglich zwischen SSR Mining und AbraSilver unterzeichnet wurde, wobei EMX die Beteiligung von SSR Mining im Jahr 2021 erwarb. Die NSR-Lizenzgebühr in Höhe von 1 % von EMX ist ungedeckelt und kann nicht zurückgekauft werden. Eine Zahlung an EMX in Höhe von 7 Millionen $ wird im Jahr 2025 oder nach dem Beginn der kommerziellen Produktion fällig – je nachdem, was zuerst eintritt.

Das Royalty-Konzessionsgebiet Diablillos ist ein Beispiel für einen Royalty-Erwerb von EMX mit beträchtlichen Explorations- und Erschließungsmöglichkeiten, die sich aus den frühen Fortschritten des Projektbetreibers ergeben. Diese Fortschritte schaffen einen Wert ohne zusätzliche Kosten für EMX. Die hochgradige Beschaffenheit der Mineralisierung und das Explorationspotenzial mehrerer Ziele sind besonders vielversprechende positive Aspekte des Konzessionsgebiets.

Diablillos ist ein epithermales Silber-Gold-Projekt mit hoher Sulfidation, das sich in der Region Puna in der argentinischen Provinz Salta befindet. Im Rahmen des laufenden, 15.000 m umfassenden Phase-3-Diamantbohrprogramms von AbraSilver wird die Entdeckung in der Zone Southwest (Ziel JAC) mit oberflächennahen, hochgradigen Oxidabschnitten nach wie vor erweitert und beschrieben, wie etwa 40 m mit durchschnittlich 203 g/t Silber, beginnend bei 114 m in Bohrloch DDH-22-060, und 103 m mit durchschnittlich 139 g/t Silber, beginnend bei 65 m und einschließlich 9,0 m mit durchschnittlich 477 g/t Silber und 0,23 g/t Gold in Bohrloch DDH-22-061 (siehe Pressemitteilung von AbraSilver vom 15. Dezember 2022). Die Zone Southwest (JAC) bietet beträchtliches Explorationspotenzial, um die Mineralressourcen des Konzessionsgebiets zu steigern.

Das Ziel JAC befindet sich entlang des Abschnitts, südwestlich der Ressourcenlagerstätte Oculto, die zuvor im Mittelpunkt der Explorationen stand. AbraSilver meldete im vierten Quartal 2022 eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für Oculto unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 35 g/t Silberäquivalent, die nachgewiesene und angedeutete Ressourcen von 51,3 Millionen t mit durchschnittlich 66 g/t Silber (109 Millionen oz enthaltenes Ag) und 0,79 g/t Gold (1,3 Millionen oz enthaltenes Au) beinhaltet. AbraSilver erwartet in der ersten Jahreshälfte 2023 eine erste Mineralressourcenschätzung für die Zone Southwest (JAC).

Laut AbraSilver zählen einige dieser Abschnitte zu den besten Bohrergebnissen, die in den vergangenen zwei Jahren für primäre Silberprojekte gemeldet wurden. Darüber hinaus erweitern die Entdeckung JAC und die Zone Oculto Northeast zusammen die gesamte Streichenlänge der Gold-Silber-Mineralisierung auf insgesamt über 2 km, die für zusätzliche Erweiterungen nach wie vor offen ist.

Das auf den Tagebau beschränkte Mineralressourcenupdate für Oculto wurde unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 35 g/t Silberäquivalent für Oxid- und Übergangsmaterial gemeldet:

• Nachgewiesene 19,3 Millionen t mit durchschnittlich 98 g/t Silber (60,6 Millionen oz enthaltenes Ag) und 0,88 g/t Gold (544.000 oz enthaltenes Au),

• Angedeutete 31,0 Millionen t mit durchschnittlich 47 g/t Silber (48,7 Millionen oz enthaltenes Ag) und 0,73 g/t Gold (752.000 oz enthaltenes Au), und

• Vermutete 2,2 Millionen t mit durchschnittlich 30 g/t Silber (2,1 Millionen oz enthaltenes Ag) und 0,51 g/t Gold (37.000 oz enthaltenes Au).

Insgesamt führten die aktualisierten nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen zu einer Steigerung des enthaltenen Silbers von 22 % und des enthaltenen Goldes von 29 % gegenüber der Ressourcenschätzung von 2021. Die nachgewiesene Ressourcentonnage wurde gegenüber der Schätzung von 2021 um 135 % gesteigert – ausschließlich in der hochgradigen Zone Tesoro (siehe Pressemitteilung von AbraSilver vom 3. November 2022). Zudem bestehen 94 % der nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen aus Oxidmaterial, was den oxidierten Charakter von Oculto bis in eine Tiefe von 300 bis 400 m ab der Oberfläche widerspiegelt.

Laut AbraSilver liegt der Schwerpunkt der Weiterentwicklung des Konzessionsgebiets Diablillos nun auf a) Phase-3-Bohrungen beim Ziel JAC in der Zone Southwest, b) dem Abschluss der ersten Ressource für die Zone Southwest (JAC) in der ersten Jahreshälfte 2023, c) der Durchführung von metallurgischen PFS-Testarbeiten sowie d) dem Abschluss einer PFS-Projektstudie in der ersten Jahreshälfte 2023. Darüber hinaus sind Folgearbeiten bei den zusätzlichen Zielen des Konzessionsgebiets (z. B. Fantasma usw.) im Gange.



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der EMX Royalty halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von EMX Royalty für die Berichterstattung zum Unternehmen entgeltlich entlohnt. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.