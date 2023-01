Osisko Development ist als führendes Golderschließungsunternehmen in Nordamerika einzigartig positioniert, um das Goldprojekt Cariboo, sein Goldprojekt Tintic in Utah (USA) und sein Projekt San Antonio in Sonora (Mexiko) voranzutreiben, mit dem Ziel, der nächste mittelgroße Goldproduzent zu werden.

Quelle: Osisko Development

Alle drei Projekte befinden sich in starken Bergbaurechtsgebieten, bieten eine beachtliche Infrastruktur und verfügen über Explorationspotenzial in Distriktgröße. Das Projekt Tintic bietet den Aktionären eine sofortige Produktion und eine Vielzahl von Explorationsmöglichkeiten, während die beiden anderen Projekte den Genehmigungszyklus abschließen.

Tintic Projekt:

Quelle: Osisko Development

Die Testmine Trixie ist eines von mehreren Gold- und Basismetallzielen innerhalb des größeren Projekts Tintic, das aus 17.000 Acres an patentierten Bergbau-Claims und Mineralpachten innerhalb des historischen Bergbaudistrikts East Tintic in Zentral-Utah, USA, besteht. Die Strukturen T 2 und T4 bei Trixie weisen Goldgehalte von mehreren Unzen auf, die in Zusammenhang mit einer epithermalen Mineralisierung mit hoher Sulfidierung stehen.

Im Rahmen des laufenden Explorationsprogramms konnte Osisko Development die T2-Mineralisierung 55 Meter neigungsabwärts erweitern!

Im Jahr 2022 schloss das Unternehmen 28 oberirdische Reverse-Circulation-Bohrlöcher in der Nähe von Trixie mit insgesamt etwa 8.442 Meter und 62 unterirdische Diamantbohrlöcher in der Ebene 625 bei Trixie mit insgesamt etwa 3.232 Meter ab. Bis dato wurden die Ergebnisse von 8 RC-Bohrlöchern und 14 DD-Bohrlöchern erhalten.