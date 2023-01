Joint Venture zwischen ioneer Ltd. und Sibanye-Stillwater

Im September 2021 schloss Sibanye-Stillwater mit ioneer ein Abkommen zur Gründung eines Joint-Venture-Unternehmens in Bezug auf Rhyolite Ridge. Nach der Erfüllung aller Bedingungen wird das JV im Verhältnis 50/50 aufgeteilt sein, wobei ioneer die Verantwortung für das operative Management des Joint Ventures behält.

Somit wird das Joint Venture Sibanye-Stillwater eine 50%ige Beteiligung an einem strategischen Lithium-Bor-Vermögen in den USA verschaffen und Sibanye-Stillwater für Wertschöpfung und Wachstum in der US-Batteriemetall-Lieferkette positionieren.

Zusätzlich besitzt Sibanye-Stillwater derzeit per Aktien 6,95 % von ioneer, einem an der australischen Wertpapierbörse notierten Bergbauentwicklungsunternehmen mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von ca. 700 Mio. US$, das derzeit zu 100 % Eigentümer von Rhyolite Ridge ist.

Das Rhyolite Ridge Lithium-Projekt in Nevada

Rhyolite Ridge liegt ca. 14 Meilen nordöstlich von Dyer, Nevada (nächstgelegene Stadt); 65 Meilen südwestlich von Tonopah, Nevada; 215 Meilen von Reno (drittgrößte Stadt in Nevada); und 255 Meilen von Las Vegas (größte Stadt in Nevada).

Die geplante Lithium-Produktionsanlage

Ioneer geht davon aus, dass es die US-Genehmigungen erhalten wird, die es dem Unternehmen ermöglichen, im nächsten Jahr mit dem Bau des Projekts zu beginnen, um 2026 mit der Lithiumproduktion zu beginnen, so das Unternehmen.

Besonderheiten von Rhyolite Ridge:

Aufgrund des einzigartigen Erzes, das in Rhyolite Ridge gefunden wurde, ist der Wasserverbrauch bei der Lithiumproduktion im Vergleich zur derzeitigen inländischen Produktion sehr viel geringer. Der Prozess ist so konzipiert, dass der Großteil des verbrauchten Wassers wiederverwendet wird, was den Wasserbedarf weiter reduziert.

Das einzigartige Searlesit-Erz kann außerdem so verarbeitet werden, dass keine Absetzbecken oder Verdunstungsteiche erforderlich sind.

Die Konstruktion der Verarbeitungsanlage von Rhyolite Ridge wird es dem Unternehmen ermöglichen, ausreichend Strom für die Verarbeitung zu produzieren, was bedeutet, dass es nicht auf das Stromnetz angewiesen ist.

Lithium und Bor, die bei Rhyolite Ridge gewonnen werden, sind zwei Materialien, die für den verstärkten Einsatz sauberer Technologien und für die Nachhaltigkeit unerlässlich sind.

Insbesondere Lithium wird von der US-Regierung als kritischer Rohstoff eingestuft, da es für die Landesverteidigung von großer Bedeutung ist und wir bei der Versorgung mit diesem Rohstoff derzeit vom Ausland abhängig sind. Für die nationale Sicherheit der USA ist es wichtig, sowohl Lithium als auch Bor im eigenen Land zu beziehen.

Ioneer hat drei verbindliche Abnahmevereinbarungen mit einigen der größten Automobilhersteller der Welt unterzeichnet, um Lithium aus Nevada für US-Fahrzeuge zu liefern: Ford Motor Company, Prime Planet Energy and Solutions (ein Joint Venture zwischen Toyota und Panasonic) und EcoPro Innovation.

Rhyolite Ridge Lithium-Projekt zur nationalen Priorität erklärt!

Eine Lithiummine in Nevada, die erst die zweite in den USA wäre, wird von der Regierung Biden unterstützt, um die heimische Versorgung mit dem für die Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge wichtigen Mineral zu verbessern.

Das Energieministerium hat eine bedingte Zusage von bis zu 700 Mio. USD für das Rhyolite Ridge Lithium-Bor-Projekt von ioneer Ltd. erteilt, einem künftigen Zulieferer von Ford Motor Co. und Toyota Motor Corp., der genug Lithium für 370.000 Elektrofahrzeuge pro Jahr produzieren könnte. Zu den Projektpartnern gehört der Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern Sibanye Stillwater Ltd.

Die Finanzierung, die über das Darlehensprogramm des Ministeriums für fortschrittliche Technologiefahrzeuge erfolgt, kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem die Regierung Biden versucht, eine inländische Batterielieferkette zu schaffen, und zwar im Rahmen des allgemeinen Ziels, dass die Hälfte der in den USA verkauften Fahrzeuge bis zum Ende des Jahrzehnts emissionsfrei sein soll.

Die Nachfrage nach Lithium, das auch für die Netzspeicherung und für Waffen verwendet wird, wird voraussichtlich bis 2030 die derzeitige Produktion übersteigen. Nach Angaben des Ministeriums sind die USA bei der Verarbeitung der meisten Rohstoffe auf internationale Märkte angewiesen.

"Die Entwicklung einer US-Lieferkette für diese Materialien ist eine nationale Priorität, da das Land auf die Energieunabhängigkeit hinarbeitet", so das Ministerium in einer Erklärung. "Ein Kernpunkt der Strategie ist die Erhöhung der Verfügbarkeit von kritischen Materialien, die wesentliche Bestandteile der sauberen Energietechnologien sind, die zur Erreichung der nationalen Klima- und Wirtschaftsziele notwendig sind."

Pläne weit fortgeschritten! So soll die ganze Anlage in Zukunft aussehen

Fazit:

Sibanye-Stillwater befindet sich im Wandel und diese Transformation scheint voll aufzugehen! Man setzt nun nicht mehr nur auf Gold und PGM-Metalle, sondern folgt dem Trend der Zeit in Richtung Batteriemetalle sehr erfolgreich! Somit wird Risko reduziert und neue Erträge generiert.

Nach erreichen des All-Time-Highs Mitte März 2022 ging es für die Aktie von Sibanye-Stillwater über 50% nach unten. Bedingt durch den Kriegsausbruch in der Ukraine, die Lieferkettenproblematik, andauernde COVID-19 Einschränkungen und diverse Arbeitsniederlegungen in den Minen war die Stimmung bei den Investoren nicht die beste. Mittlerweile hat die Aktie jedoch seinen Boden im Bereich von 8 US$ gefunden und zeigt wieder Stärke. Die 50- und 200-Tage-Linie konnten wieder durchbrochen werden und dienen nun als stärke Unterstützungen im Bereich von 10-11 US$. Charttechnischer Katalysator und positiver Impuls war in den letzten Tagen auch das Kreuzen der 50-Tage-Linie von unten nach oben durch die 200-Tage-Linie (‚golden cross‘). Oberhalb von 13-13,50 US$ scheint der Abwärtstrend gestoppt zu sein, so dass oberhalb dieser Marke noch mehr Käufer interessiert sein dürften.

