Cognizant übernimmt Mobica und erweitert damit sein Angebot für IoT Software Engineering Services

FRANKFURT, Deutschland, 23. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Cognizant hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Mobica getroffen – einem Anbieter von IoT Software Engineering Services mit Hauptsitz in Manchester, Großbritannien. Das Angebot von Mobica deckt den gesamten Software-Entwicklunsgzyklus ab; die Kernkompetenzen liegen dabei in der Entwicklung, Implementierung, Prüfung und Bereitstellung von eingebetteter Software. Darüber hinaus ist das Unternehmen auf strategische interne Forschungs- und Entwicklungsprojekte von Kunden spezialisiert.

Mit der Übernahme erweitert Cognizant seine Kompetenzen im Bereich IoT Embedded Software Engineering signifikant und bietet Kunden ein umfassendes und breites Angebot an End-to-End-Unterstützung für die digitale Transformation. Embedded Software Engineering ist ein schnell wachsendes Segment des IoT- und Engineering-Marktes. Das Marktforschungsunternehmen IDC prognostiziert, dass die weltweiten Ausgaben für Produktentwicklung von 83 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 164 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 steigen werden.[1]

Nach Abschluss der Transaktion plant Cognizant, rund 900 Mitarbeiter in Europa und Nordamerika einzustellen, darunter rund 550 Ingenieure in Polen.

„Die starke Erfolgsbilanz von Mobica bei der Bereitstellung strategischer Embedded Software Engineering-Services ist gut auf die Global-2000-Kundenbasis und die Schlüsselindustrien von Cognizant abgestimmt. Darüber hinaus stärkt die große Präsenz von Mobica in Polen unsere wachsenden Entwicklungsteams in Osteuropa signifikant", sagt Annadurai Elango, Executive Vice President von Cognizant's Core Technologies and Insights. „Wir sind davon überzeugt, dass die Kombination der Expertise von Mobica mit den starken IoT- und Produktentwicklungsfähigkeiten von Cognizant zu noch besseren Ergebnissen bei der digitalen Transformation für globale Kunden in den Bereichen Technologie und Automotive und darüber hinaus führen wird."

Mobicas Expertise in drei Schlüsselbereichen – vernetzte Geräte und digitale Transformation, Silicon- und Technologieplattformen sowie Automotive und intelligente Mobilität – soll Cognizants Angebot sowie seine Position als strategischer Partner für die digitale Transformation von Unternehmen weiter stärken.