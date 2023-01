Pan American Energy beauftragt EarthEx Geophysical Solutions mit einer gemeinsam mit Avalon Advanced Materials und der University of Manitoba geplanten Magnetikmessung

Das Projekt ist das erste Kooperationsprojekt dieser Art zwischen Pan American Energy, Avalon Advanced Materials und der University of Manitoba. Die Messungen sollen bessere Einblicke in die strukturellen Rahmenbedingungen des Pegmatitfelds Separation auf regionaler Ebene liefern und die Druckbelastung in den Pegmatitintrusionen ermitteln.

23. Januar 2023 - Calgary, Alberta /IRW-Press/ - Pan American Energy Corp. (das „Unternehmen“ oder „Pan American“) (CSE: PNRG) (OTC PINK: PAANF) (FWB: SS6) freut sich, seine Teilnahme an einer drohnengestützten Magnetikmessung bekannt zu geben, die von der Firma EarthEx Geophysical Solutions Inc. („EarthEx“) im Auftrag von Pan American und Avalon Advanced Materials Inc. („Avalon“) über dem Projektgelände von Big Mack und Big Whopper unweit der Stadt Kenora in Ontario durchgeführt wurde. Die Messung umfasste laut Schätzung rund 725 Kilometer Flugstrecke; der Abstand zwischen den Fluglinien betrug 25 m und zwischen den Tie Lines 250 m.

Das Arbeitsprogramm war darauf ausgerichtet, bessere Einblicke in die strukturellen Rahmenbedingungen und in die Druckverhältnisse im Bereich der eingelagerten Pegmatite in der Region Separation Rapids zu gewinnen. Das Department of Earth Sciences der University of Manitoba („U of M“) hat geologische Forschungsarbeiten durchgeführt und ist daran interessiert, die geophysikalischen Daten für Forschungszwecke zu nutzen. Das Befliegen eines größeren Areals ermöglicht bessere Einblicke in die strukturellen Eigenschaften und sollte sich bei der Datenauswertung als sehr hilfreich erweisen. Die Kosten der Messung werden von beiden Unternehmen proportional zur Größe ihrer Konzessionsflächen aufgeteilt und beide Unternehmen erhalten Zugriff auf sämtliche Ergebnisse. Außerdem erhalten U of M und EarthEx die Genehmigung zur Nutzung der Daten für Forschungs-, Publikations- und Fallstudienzwecke.

Abbildung 1 – Gelände der Magnetikmessung von Pan American Energy

Abbildung 2 – Pegmatite auf dem Gelände der Magnetikmessung von Pan American Energy

Jason Latkowcer, der CEO und ein Director des Unternehmens, erklärt: „Dies ist ein großartiges Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen Branchenkollegen, Branchenexperten und wissenschaftlichen Fachleuten. Dank unserer gemeinsamen Bemühungen sind wir in der Lage, die Mobilisierungs- und Demobilisierungskosten sowie die umweltrelevanten Auswirkungen zu reduzieren, die Kartierungsarbeiten voranzutreiben und die Ergebnisse der Auswertung und Analyse untereinander auszutauschen – ein echtes 'Win-Win-Win'-Szenario. Diese geophysikalisch-geologischen Arbeiten sind ein wesentlicher Schritt zur Vorbereitung auf unser Bohrprogramm 2023 im Konzessionsgebiet Big Mack und tragen außerdem zu einem besseren Verständnis der Region bei. Im Namen von Pan American möchte ich den Herren Donald Bubar (Avalon), Daniel Card (EarthEx) und Alfredo Camacho (U of M) danken. Wir freuen uns auf die Analyse dieser Ergebnisse, die es dem Unternehmen ermöglichen werden, weiteres Datenmaterial für die Planung zukünftiger Explorations- und Bohrprogramme zur Erkundung interessanter Gebiete zu nutzen.“