Hamburg (ots) - Die Mehrheit der Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschlandlehnt Angebote der Banken ab, die über die klassischen Konto-, Kredit- undGeldanlageleistungen hinausgehen. Bis zu drei Viertel der Befragten erteilen denso genannten Non-Banking-Services der Kreditinstitute eine Absage - zumindest,solange es bei den Standards noch immer Nachholbedarf gibt. Auch bei digitalenNachhaltigkeitsextras wie einem CO2-Tracking der Ausgaben zeigt die Mehrheitkaum Interesse. Zu diesen Ergebnissen kommt der Digital Banking ExperienceReport des Marktforschungsunternehmens Ipsos im Auftrag der Management- undTechnologieberatung Sopra Steria.Die nächste Urlaubsreise über die Banking-App zu buchen, ist nur für achtProzent der Deutschen eine Option, 23 Prozent wären generell interessiert. Derdigitale Abschluss eines Mobilfunkvertrags über die eigene Hausbank kommt fürjeden Neunten infrage. Drei Viertel der Bankkundinnen und -kunden lehnenderartige Services sogar ab. Etwas attraktiver sind so genannte banknaheDienstleistungen. 15 Prozent der von Ipsos für Sopra Steria befragten Bankkundensind beispielsweise daran interessiert, Versicherungen über die App ihrer Bankabschließen zu können. Mit einem Anteil von 63 Prozent überwiegt jedoch auchhier das Desinteresse, zeigt der Report (https://www.soprasteria.de/docs/librariesprovider2/sopra-steria-de/publikationen/studien/digital_banking_experience_report_deutsche_ergebnisse.pdf?sfvrsn=a5988adc_5) .Das Kerngeschäft ist gefragt - auch digitalKreditinstitute in Deutschland haben in der Vergangenheit verstärkt versucht,Services für nahezu alle Lebenslagen zu etablieren, um sich darüber neueErtragsquellen zu erschließen. Zuspruch erfahren allerdings vor allem Diensteund digitale Lösungen, die das Kerngeschäft der Banken betreffen. 54 Prozent derBefragten sprechen sich beispielsweise für die Konsolidierung sämtlicherBezahlverfahren in einer einzigen Anwendung aus, 51 Prozent würden einfache,auch grenzüberschreitende Überweisungen in Echtzeit begrüßen."Die Botschaft der Kundinnen und Kunden lautet, dass eine Bank auch Bank bleibensoll. Die Institute sollten sich somit klar auf die digitale Exzellenz ihresKerngeschäfts fokussieren. Wenn sie das Kundenerlebnis verbessert haben, fälltes ihnen sehr viel leichter, Zusatzservices zu vermarkten. Mit ihrerBeratungskompetenz können die Banken in diesem Zusammenhang schließlich durchauspunkten", sagt Jennifer Brasnic, Leiterin Customer Excellence Banking bei SopraSteria Next in Deutschland.In wichtigen Lebenslagen vergessen Banken ihre KundenEin weiteres Manko bei der Vermarktung von Leistungen ist die geringe