Cypress Development ändert Namen in Century Lithium Corp

24. Januar 2023 - Vancouver, Kanada - Cypress Development Corp. (TSXV: CYP ) (OTCQX: CYDVF ) (Frankfurt: C1Z1 ) ("Cypress" oder "das Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/cypress-develop ... ) gibt bekannt, dass das Board of Directors eine Namensänderung des Unternehmens von Cypress Development Corp. in Century Lithium Corp. genehmigt hat.

Das Unternehmen wird auch das Tickersymbol ändern, unter dem es an der TSX Venture Exchange ("TSXV") gehandelt wird. Das Unternehmen wird eine weitere Pressemitteilung herausgeben, in der das Datum bekannt gegeben wird, an dem der Handel unter dem neuen Namen, Symbol und der CUSIP-Nummer aufgenommen wird. Die Namensänderung muss noch von der TSXV genehmigt werden.

Über Cypress Development Corp

Cypress Development Corp. ist ein in Kanada ansässiges Lithiumunternehmen im fortgeschrittenen Stadium, das sich auf die Erschließung seines zu 100 % im Besitz befindlichen Lithiumprojekts Clayton Valley in Nevada, USA, konzentriert. Cypress befindet sich in der Pilotphase von Tests mit Material aus seiner lithiumhaltigen Tonsteinlagerstätte und macht Fortschritte in Richtung Abschluss einer Machbarkeitsstudie und der Erteilung von Genehmigungen, mit dem Ziel, ein heimischer Produzent von Lithium für den wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge und Batteriespeicher zu werden.

IM NAMEN DER CYPRESS DEVELOPMENT CORP.

WILLIAM WILLOUGHBY, PhD., PE

Präsident und CEO

