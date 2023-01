Cypress Development firmiert mit Wirkung ab dem 30. Januar 2023 unter dem Namen Century Lithium Corp. und hat das neue Tickersymbol ‚LCE‘

26. Januar 2023 – Vancouver, Kanada /IRW-Press/ - Cypress Development Corp. (TSXV: CYP) (OTCQX: CYDVF) (Frankfurt: C1Z1) („Cypress“ oder „das Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/cypress-develop ...) freut sich im Nachgang zu seiner Pressemitteilung vom 24. Januar 2023 bekannt zu geben, dass die TSX Venture Exchange (die „TSXV“) der Namensänderung des Unternehmens von Cypress Development Corp. in Century Lithium Corp. zugestimmt hat. Das Unternehmen ändert außerdem sein Handelssymbol an der TSXV von ‚CYP‘ in ‚LCE‘. Das Datum, an dem das Unternehmen mit dem neuen Namen und dem neuen Symbol den Handel aufnimmt, ist der 30. Januar 2023. Die CUSIP-Nummer lautet 156615106.