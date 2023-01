Bei der von Bank Pekao S.A. organisierten Podiumsdiskussion diskutieren Führungskräfte die Unterstützung der Ukraine

Davos, Schweiz (ots/PRNewswire) - Wir sollten der Ukraine die größtmögliche

Unterstützung bieten.



Der Wiederaufbau des Landes darf nicht nur auf den Schultern der Ukrainer

liegen. Sie sind nicht in der Lage, sich allein der Last der Zerstörung zu

stellen, die die Russen ihrem Land zugefügt haben. Daher müssen sich die

polnischen Unternehmen engagieren und unsere östlichen Nachbarn unterstützen.

Eine Podiumsdiskussion, die im Polnischen Haus in Davos von der Bank Pekao S.A.

organisiert wurde, befasste sich mit den globalen Herausforderungen des

Wiederaufbaus der Ukraine.



Alexander Rodnyanskyj, ein Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte,

welche Art von Unterstützung die Ukraine benötige. Seiner Meinung nach sei es

von entscheidender Bedeutung, dass die Hilfe sowohl kurz- als auch langfristig

bereitgestellt wird. "Aus kurzfristiger Sicht ist es für uns das Wichtigste,

jede mögliche militärische Unterstützung zu erhalten, da es für die Wirtschaft

von entscheidender Bedeutung ist, während des Krieges zu funktionieren",

bemerkte Rodnyanskyj.