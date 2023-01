Epson und Modedesigner Yuima Nakazato präsentieren nachhaltige Mode

Die Epson Dry Fiber-Technologie, mittels der bereits in Gestalt des Epson PaperLabs gebrauchtes Papier fast ganz ohne den Einsatz von Wasser wiederaufbereitet wird, wurde weiterentwickelt, sodass sich nun auch bedruckbare Vliesstoffe aus getragenen Kleidungsstücken herstellen lassen. Dieses neue Textilproduktionsverfahren wurde im Rahmen einer dreijährigen Zusammenarbeit zwischen Epson und YUIMA NAKAZATO in Paris entwickelt. Es kommt erstmalig bei der Anfertigung von Artikeln für die Modenschau des Designers im Pariser Palais de Tokyo am 25. Januar 2023 zum Einsatz.

Die Partnerschaft zwischen Epson und YUIMA NAKAZATO baut auf dem großen Erfolg auf, mit dem das Modeunternehmen zur Anfertigung von Entwürfen bereits Drucktechnologien von Epson einsetzt. Es eröffnet sich damit die Möglichkeit, seine qualitativ hochwertigen, individuellen Kleidungsstücke auf sehr umweltfreundliche Art zu produzieren. Sowohl Epson als auch YUIMA NAKAZATO möchten darauf aufmerksam machen, wie viel Wasser und Ressourcen aufgrund der übermäßigen Modeproduktion verschwendet werden. Auf der Pariser Modenschau wird gezeigt, wie die Modebranche durch den Umstieg auf digitalen Textildruck mit umweltfreundlichen Pigmenttinten Textilien nachhaltiger und ressourcenschonender bedrucken kann. [1]

Das Material, aus dem die neuesten Kreationen von YUIMA NAKAZATO sind, stammt von getragenen Kleidungsstücken aus Afrika, der Endstation vieler Altkleider aus aller Welt. Bei einem Besuch in Kenia sammelte Nakazato an die 150 kg Altkleider, die ansonsten auf den dortigen Altkleiderdeponien gelandet wären. Mithilfe des Dry Fiber-Verfahrens von Epson wurden daraus über 50 Meter neuer Vliesstoff gewonnen, von dem ein Teil mit dem industriellen Textildrucker Epson Monna-Lisa mit Pigmenttinten bearbeitet wurde. [2]