Was tun, wenn im Ruhestand die Immobilie noch nicht abbezahlt ist?

Hamburg (ots) - Wenn im Alter noch ein Immobilienkredit bedient werden muss,

kann es finanziell schnell eng werden: Das Einkommen sinkt, die

Verbindlichkeiten bleiben. In dieser Situation können Immobilienrenten ein Weg

sein, um das Haus oder die Wohnung zu entschulden.



Normalerweise sollte die eigene Wohnimmobilie bis zum Eintritt in den Ruhestand

abbezahlt sein. Doch das ist häufig nicht der Fall. "Wir erleben es in unseren

Beratungsgesprächen immer wieder, dass die Immobilien mit Restschulden belastet

sind, obwohl die Eigentümer längst das Rentenalter erreicht haben. Das ist keine

Ausnahme", erzählt Dr. Georg F. Doll, geschäftsführender Gesellschafter der WIR

WohnImmobilienRente GmbH. Das Unternehmen betreibt das Portal Immorente.de und

berät zu allen Formen der Immobilienverrentung.