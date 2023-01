Welche Trends das neue Jahr an der Börse bereithält und welche Aktien zu den Überfliegern in 2023 gehören, können Sie im neuen kostenlosen Report von America's Most Wanted lesen. Im Gepäck der beiden Aktien-Profis Martin Goersch und Mike Seidl: gleich fünf Top-Aktien, die Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen dürfen. Hier mehr erfahren!

Cathie Wood ist trotz alledem weiterhin bullish für die Tesla-Aktie und hat in den vergangenen Monaten regelmäßig nachgekauft. Wood prognostiziert, dass die Tesla-Aktie bis 2026 einen Wert von 500 US-Dollar erreichen werde. Am Freitag schloss der Titel den Handel bei 177,90 US-Dollar.

Musk sagte demnach dem Gericht, Wood habe ihm einen Brief geschickt, in dem sie darauf hinwies, dass Kleinanleger diesen Schritt nicht gutheißen würden. Wood vertrete viele Kleinanleger und gehöre zu den einflussreichsten Personen, so Musk. Sie hätte es vorgezogen, dass Tesla börsennotiert bliebe, weil ihre Fonds sich sonst nicht beteiligen könnten.

Der Tesla-CEO steht derzeit wegen eines Tweets aus 2018, in dem es darum ging, Tesla von der Börse nehmen zu wollen, vor Gericht. Im Prozess beruft sich Musk auf einen Brief von Cathie Wood, CEO von Ark Investment.

Twitter-Prozess Elon Musk: So habe ein Brief von Cathie Wood Teslas Zukunft verändert

