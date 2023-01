DZ BANK stuft Puma SE auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Puma SE vor Zahlen von 63 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Eine hohe Nachfrage in den Regionen Amerika sowie Europa, Naher Osten und Afrika dürfte dem Sportartikelhersteller ein starkes viertes Quartal beschert haben, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte geht davon aus, dass das neue Management-Team die Markenbegehrlichkeit - mit Innovationen und einem gut diversifizierten Portfolio an Markenbotschaftern ? auch im Geschäftsjahr 2023 auf einem hohen Niveau halten kann. Puma dürfte überdurchschnittlich von den intakten Branchentrends wie etwa einer gesünderen Lebensführung profitieren./la/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2023 / 16:25 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2023 / 16:32 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,28 % und einem Kurs von 61,92EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thomas Maul

Analysiertes Unternehmen: Puma SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m