WARBURG RESEARCH stuft Fresenius SE auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Fresenius vor Jahreszahlen von 25 auf 24 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. 2023 werde für den Gesundheitskonzern ein Jahr des Wandels, schrieb Analyst Christian Ehmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Tochter Kabi dürfte weniger profitabel sein als bisher geplant, aber auch für die Dialysetochter FMC passte er seine Schätzungen an./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2023 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,97 % und einem Kurs von 26,45EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Ehmann

Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 24

Kursziel alt: 25

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m