Dortmund verleiht Hazard bis Saisonende an Eindhoven

Hazard ist der einzige Abgang der Dortmunder in diesem Transferwinter. Pläne, sich auch von Felix Passlack und Nico Schulz zu trennen, konnten nicht realisiert werden./bue/DP/jha

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat sich vorerst von Thorgan Hazard getrennt. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, wird der vertraglich bis 2024 gebundene belgische Nationalspieler bis Ende dieser Saison an den niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven verliehen.

