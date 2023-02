Infinity Stone setzt Erweiterung von Projekt fort, einschließlich historischer Lithiumproben in Nähe von Entdeckung Corvette von Patriot Battery Metals

- Infinity Stone erweitert seine Landposition auf über 5.546 ha sowie einen ausstehenden Antrag für zwei weitere Schürfrechte in der Lithiumregion James Bay, die an die Entdeckung Corvette von Patriot Battery Metals (TSX-V: PMET) angrenzt und in deren Nähe liegt.

- Weitere Explorationen und Projekterweiterungen werden in Zusammenhang mit der neuen Entdeckung und den bedeutsamen Bohrergebnissen von PMET und Winsome im Corvette Lithium Trend in James Bay in Quebec durchgeführt.

Vancouver (British Columbia), 31. Januar 2023 / IRW-Press / Infinity Stone Ventures Corp. (CSE: GEMS) (OTC: GEMSF) (FWB: B2I) (das „Unternehmen“ oder „Infinity Stone“) freut sich bekannt zu geben, dass es bei seinem Lithiumprojekt Camaro Hellcat (das „Projekt Camaro Hellcat“) weitere 359 ha erworben und abgesteckt hat sowie einen ausstehenden Antrag für zwei weitere Schürfrechte (die „neuen Schürfrechte“) gestellt hat, wobei die Schürfrechteblöcke an das Projekt Corvette von Patriot Battery Metals („PMET“ oder „Patriot“) in der Region James Bay in Quebec angrenzen, wodurch sich das gesamte Landpaket des Unternehmens zusätzlich zu den zurzeit ausstehenden Schürfrechten auf 5.546 ha beläuft. Die neuen Schürfrechte umfassen historische Oberflächenproben, die 57 ppm Li ergaben und 2016 entnommen und analysiert wurden, sowie eine Probe mit 30 ppm Li aus dem Jahr 1997 (die „historischen Proben“).1 Die historischen Proben wurden westlich des Projekts Cancet von Winsome Resources und des Lithiumprojekts Corvette von PMET, nördlich des Taiga Highways, vorgefunden. Es gibt mindestens vier historisch kartierte Pegmatite bei den neuen Schürfrechten und das Unternehmen beabsichtigt, weitere Explorationen durchzuführen, um andere potenzielle Pegmatite zu identifizieren, die bei den neuen Schürfrechten vorgefunden werden könnten.

Die neuen Schürfrechte befinden sich auch in der Nähe des Entdeckungsbohrlochs Cancet von Winsome Resources Ltd. (ASX: WR1) („Winsome“) (das „Konzessionsgebiet Cancet“). Die besten Ergebnisse von Winsome bei Cancet beinhalten 1 m mit 5,65 % Li2O ab 36,5 m und 6 m mit 1,95 % Li2O ab 36,45 m.2 Darüber hinaus grenzen die neuen Schürfrechte an eine Reihe von Schürfrechten, die sich zurzeit im Besitz von Jody Dahrouge, President und Eigentümer von Dahrouge Geological Consulting Ltd., einem Berater und Vertragspartner von PMET, befinden. PMET hat kürzlich bekannt gegeben, dass es 52,2 m mit 3,34 % Li2O gebohrt hat, einschließlich 15,0 m mit 5,10 % Li2O.