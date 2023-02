BERNSTEIN RESEARCH stuft VODAFONE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vodafone nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 100 Pence belassen. Zentrale Botschaft der Quartalszahlen sei die schwache Entwicklung in Deutschland und Italien gewesen, schrieb Analyst Stan Noel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Spanien-Geschäft habe sich gar furchtbar entwickelt./mf/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2023 / 07:52 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2023 / 07:52 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vodafone Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,07 % und einem Kurs von 1,037EUR gehandelt.