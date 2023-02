WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch leichte Verluste verbucht. Nach einem positiven Start rutschten die Kurse am späteren Nachmittag ab. Der Leitindex ATX verlor 0,16 Prozent und schloss bei 3 378,29 Punkten. Der etwas breitere ATX Prime ging bei 1697,63 Einheiten und 0,14 Prozent tiefer aus dem Handel.

Die US-Börsen in New York sind schwach gestartet. Der ADP-Bericht zum US-Arbeitsmarkt war schwächer als erwartet ausgefallen. Zwar ist die Zahl der Beschäftigten gestiegen, dafür wesentlich geringer als erwartet. Am Abend, nach dem europäischen Börsenschluss, wird die Fed ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Christian Henke vom Broker IG erwartet eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte. "Weitaus interessanter für die Finanzmärkte dürften die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell sein", so Henke in einem Kommentar.