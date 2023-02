Wirtschaft Materialengpässe in der Industrie nehmen ab

München (dts Nachrichtenagentur) - Die Materialknappheit in der Industrie nimmt ab. Im Januar berichteten 48,4 Prozent der befragten Firmen von Engpässen, im Dezember waren es noch 50,7 Prozent, so eine Umfrage des Münchner Ifo-Instituts.



"Aufgrund der sich abzeichnenden milden Winterrezession wäre ein stärkerer Rückgang wünschenswert gewesen", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Viele Unternehmen können ihre hohen Auftragsbestände nur langsam abarbeiten." Im Maschinenbau und in der Autobranche ist die Lage nahezu unverändert geblieben.