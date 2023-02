"Wir sind taktisch übergewichtet in Europa gegenüber den USA. Europa steht vor einem heiklen Kompromiss zwischen Wachstum und Politik und der Krieg in der Ukraine ist noch nicht vorbei. Einige der strukturellen und zyklischen Gegenwinde drehen sich aber zum Positiven, was das Abwärtsrisiko für die Erträge etwas reduziert", zitiert CNBC Barclays-Stratege Emmanuel Cau. Und weiter: "Außerdem ist die Region im Gegensatz zu den USA nach wie vor günstig und unterbewertet".

Eine dieser untergewichteten Aktien von Barclays für das erste Quartal 2023 ist das dänische Schifffahrtsunternehmen Maersk. Demnach stehe Maersk vor einer Phase "erheblicher Ertragsschwankungen" mit negativen Ertragsaussichten. Die Schätzung von Barclays für den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) des Unternehmens im Jahr 2024 liegt 15 Prozent unter dem Konsens. Das Kursziel liegt rund 23 Prozent unter dem Schlusskurs vom Donnerstag.