Controller von go-e lässt Elektroautos noch intelligenter laden

Wien/Stockholm (ots) - Der Ladetechnikspezialist go-e managt mit einem neuen

Produkt die Energieflüsse von Gebäuden, um das Laden von Elektroautos zu

optimieren. " Der Controller ermöglicht eine grafische Darstellung des

Stromverbrauchs in Echtzeit und in der Vergangenheit ." , meint Gründer Peter

Pötzi von go-e mit einem Lächeln. "Er wird dazu verwendet, in einer elektrischen

Verteileranlage Messwerte zu erfassen und diese in einem Netzwerk zur Verfügung

zu stellen. Somit können je nach Sonnenstand und aktuellem Strombedarf

Ladevorgänge am Auto smart gesteuert werden."



Ist die PV-Anlage auf dem Dach, setzen Hauseigentümer alles daran, ihren

Eigenverbrauch zu maximieren. Dies kann insbesondere durch das zeitgerechte

Starten und Stoppen des Ladens von Elektroautos gelingen. Um die Auswirkungen

der Energieflüsse im Laufe der Zeit zu verstehen, ist ein umfassendes Bild von

Solarstromerzeugung, -verteilung und -verbrauch erforderlich. Diese Aufgabe

bewältigt der Controller automatisiert. Das Einbaugerät kann so neben der

PV-Überschussregelung auch ein dynamisches Lastmanagement mit Chargern von go-e

umsetzen. Im Ergebnis wird der Hausanschluss auch bei einer Vielzahl

gleichzeitig laufender Stromverbraucher nie überlastet. Der Controller schützt

so vor dem hausinternen "Blackout" und hilft dabei teure Netzspitzen zu

vermeiden . Der go-e Controller übermittelt permanent die momentanen

Leistungswerte der Anlage, inklusive Batterie-Speicher an sämtliche

angeschlossenen go-e Charger. Er steuert unlimitiert viele Charger so, dass

diese Elektroautos laden, wenn genügend Strom zur Verfügung steht. Je nach

Wunsch mit und ohne Strom aus dem Netz.