Wirtschaft Selenskyj-Berater will mit Waffen die Wirtschaft schützen

Kiew (dts Nachrichtenagentur) - Alexander Rodnyansky, Wirtschaftsberater der ukrainischen Regierung, hat von Deutschland mehr Waffen zum Schutz der ukrainischen Wirtschaft gefordert. Mit Waffen sichere man automatisch die Produktion und Konjunktur in der Ukraine - und da könne Deutschland "auch mal die Führungsrolle übernehmen", sagte Rodnyansky dem TV-Sender "Welt" am Rande des EU-Ukraine-Gipfels.



"Wenn zum Beispiel unser Luftschutz sicher wäre - zu 100 Prozent geschützt, das ganze Land vor Luftschlägen - dann würde unsere Energieinfrastruktur weiterlaufen." Dann könne man auch ohne Probleme weiterproduzieren, so Rodnyansky. "Wenn es eine positive Dynamik an der Front gibt, dann schafft das auch bessere Erwartungen für das Wachstum der Wirtschaft."