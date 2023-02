Aspermont bestätigt Partnerschaft mit Saudi-Arabien zur Unterstützung von Vision 2030

Die digitalen Plattformen von Aspermont ermöglichen dem Königreich die Kommunikation und Interaktion mit der globalen Bergbaugemeinschaft und mit Investoren aus dem Bereich natürliche Ressourcen im Rahmen eines umfassenden Auftrags, der die Bereitstellung von Expertenwissen, Marketinglösungen, die Teilnahme an Veranstaltungen und die globale Verbreitung unter Nutzung der Multimedia-Fähigkeiten von Aspermont umfasst. Aspermont bietet auch inhaltliche Unterstützung bei wichtigen Veranstaltungen, darunter Mining Journal Select in London und das neue Future Minerals Forum in Riad. Aspermont erreicht über seine weltweit führenden Bergbautitel wie Mining Journal, Mining Magazine, MiningNews.net, Australia‘s Mining Monthly und Mining News Brazil ein globales Publikum.

Der Managing Director von Aspermont, Alex Kent, erklärte:

„Diese Vereinbarung mit Saudi-Arabien bestätigt den Wert von Aspermont als führender Mediendienstleister für die globale Rohstoffindustrie. Keine andere Gruppe kann einen integrierten und globalen Service anbieten, der die Erstellung von Inhalten, Datendienste, kreative Unterstützung, Marketinglösungen und Veranstaltungen umfasst und so die relevanten Zielgruppen auf den globalen Rohstoffmärkten anspricht. Der Unternehmensbereich Content Works von Aspermont, unsere schnell wachsende Marketingagentur, ist auf dem besten Weg, in diesem Jahr ein Rekordwachstum zu erzielen, und ein großer Teil davon dürfte zu regelmäßigen Einnahmen führen.“