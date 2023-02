Deutsche Anleihen starten mit Verlusten in die Woche

Auftragsdaten aus der Industrie in Deutschland überraschten positiv. Die Bestellungen stiegen im Dezember gegenüber dem Vormonat um 3,2 Prozent, wohingegen Bankvolkswirte im Schnitt mit lediglich plus 2,0 Prozent gerechnet hatten. Zudem wurde der kräftige Rückgang im November etwas schwächer ausgewiesen als bisher bekannt. Die jüngste Entwicklung deute darauf hin, dass die wirtschaftliche Abschwächung im Winterhalbjahr milder ausfallen dürfte, kommentierte das Bundeswirtschaftsministerium.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in die neue Woche gegangen. Am Morgen fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,15 Prozent auf 137,59 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,24 Prozent.

