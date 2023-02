In Deutschland gibt es bereits eine ganze Reihe von Banken und Kryptobörsen, die über eine entsprechende Krypto-Verwahrlizenz verfügen. Nach Informationen der FAZ sind darunter Coinbase, Bitpanda, Upvest, Tangany sowie Hauck Aufhäuser Lampe über das übernommene Fintech Kapilendo.

Kryptoanleger sollten immer darauf achten, ihre Kryptowährungen nur bei einer Bank oder Kryptobörse zu verwahren, die über eine entsprechende Lizenz verfügt. Noch besser ist es, seine Coins selbst zu verwahren. Hier gilt das Motto "Not your keys, not your coins" - wer keinen Zugriff auf die privaten Schlüssel von Kryptowährungen hat, ist letztlich auch nicht der Eigentümer.

BTC zu USD wird aktuell mit einem Minus von -2,38 % und einem Kurs von 22.845$ gehandelt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

