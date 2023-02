Schwalbach (ots) - Die aktuelle Energiekrise hinterlässt deutliche Spuren im

Innovationsportfolio der Energieversorgungsunternehmen (EVU). Dies zeigt das

Innovation Benchmark 2023 für die Energiewirtschaft der Management Beratung

AXXCON. So blieb die Anzahl der untersuchten innovativen Produkte und

Dienstleistungen für die Endkunden mit durchschnittlich 33 im Jahr 2022 im

Vergleich zu 32 im Vorjahr erstmals seit Beginn der jährlichen Untersuchung

nahezu unverändert. In einigen Unternehmen zeichnete sich sogar eine

Konsolidierung ab. So bot der wiederholte Spitzenreiter EnBW AG nur noch 45 der

70 untersuchten innovativen Dienstleistungen an, im Vorjahr waren es 48.



EVU fokussieren auf die Umsetzung von Innovationen - Entwicklung neuer Angebote

stagniert





"Bereits in den Jahren der Coronapandemie war ein Innovationsschub in SachenDigitalisierung, Transformation und Nachhaltigkeit ausgeblieben", erklärt HaraldFreitag, Managing Partner und Energiemarktexperte bei AXXCON. Im vergangenenJahr haben sich die EVU in Folge der Energiekrise noch stärker auf dieEntwicklung ihres Kerngeschäfts fokussiert, statt in weitere innovative Produkteund Services für den Endkunden zu investieren. Freitag: "Der Schwerpunkt derInnovationstätigkeit lag auf der Umsetzung von Innovationen sowie effizienterenund schlankeren Prozessen, an denen die EVU konsequent arbeiten." Angebote fürden Endkunden hingegen werden konstant gehalten bzw. sogar zurückgefahren.Freitag: "Sonderlocken abzuschneiden kann in der aktuellen Situation durchaussinnvoll sein. Wichtig ist jedoch ein Portfolio-Check, damit besonderszukunftsweisende Produkte und Services dem Rotstift nicht zum Opfer fallen." DieKrise werde zum Härtetest für das Innovationsportfolio.Für die jährlich durchgeführte Studie zur Innovationstätigkeit deutscher EVUwurde das nach außen sichtbare und an den Endkunden gerichtete Angebotinnovativer Dienstleistungen und Produkte von Beratungs-Apps überElektromobilität und neue Speichertechnologien bis hin zu Telefonie und Internetverglichen. Grundlage war das aktuelle Leistungsportfolio auf den jeweiligenInternetseiten. Untersucht wurden 28 deutsche Energieversorger - von den großenlandesweit agierenden Playern bis hin zu kleineren und mittleren Stadtwerken.Letztere wurden exemplarisch ausgewählt, um die verschiedenen Größenordnungenabzubilden. Die in der Studie untersuchten Leistungsangebote wurden in vierRubriken geclustert: Digitalisierung, effiziente Energienutzung und -erzeugung,